EUA têm aumento de casos de coronavírus em 27 Estados em setembro

(Reuters) - Os casos novos de Covid-19 aumentaram em 27 dos 50 Estados norte-americanos em setembro na comparação com agosto, liderados por uma disparada de 111% no Wisconsin, de acordo com uma análise da Reuters.

Fila de ambulâncias do lado de fora de hospital em Nova York 25/09/2020 REUTERS/Brendan McDermid

Os Estados de Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wisconsin, todos no Meio-Oeste, viram os casos crescerem mais de 50% na comparação mês a mês, assim como Montana, Utah, Virgínia Ocidental e Wyoming.

Illinois teve um aumento de 5% na comparação mês a mês, o menor dos 27 Estados com casos em elevação. Os únicos Estados do Meio-Oeste em que os casos diminuíram foram Ohio e Indiana.

Os Estados Unidos relataram 1,18 milhão de casos novos em setembro, menos do que os 1,41 milhão de agosto. No todo, os casos do país chegaram a 7,26 milhões, mais do que os 6,05 milhões do final de agosto, um aumento de 19%.

Dos Estados onde os casos caíram de um mês para outro, a Califórnia teve um declínio de 50%, o maior, seguida por Nevada com 49% e Flórida com 47%.

No dia 25 de setembro, a Flórida anunciou que estava suspendendo todas as restrições aos negócios, permitindo que bares e restaurantes operem com capacidade máxima.

Mas muitos negócios de todo o país continuam a adotar medidas de corte de custos devido à redução de lucro provocada pelas restrições da Covid-19, como a capacidade de atendimento limitada.

Na terça-feira, a Walt Disney anunciou que demitirá cerca de 28 mil funcionários, a maioria em seus parques temáticos, onde o comparecimento foi aniquilado pela pandemia --especialmente na Califórnia, onde a Disneylândia continua fechada.

Um total de 21 Estados relataram mais mortes em setembro do que em agosto, e os maiores aumentos percentuais aconteceram em Dakota do Norte, Dakota do Sul, Wisconsin e Wyoming.

Os EUA informaram 22.300 novas mortes em setembro, menos do que as 28.700 de agosto, o que eleva o total do país para mais de 207 mil.

O número de pacientes de Covid-19 hospitalizados caiu 15% em setembro na comparação com agosto, chegando a cerca de 30 mil no final do mês.

Califórnia e Texas tiveram o maior número de pacientes de Covid-19 hospitalizados, mais de 3 mil cada. No Vermont, um paciente de Covid-19 foi hospitalizado no final do mês.