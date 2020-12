EUA registram semana com maior número de mortos desde início da pandemia, com 17 mil óbitos

Profissionais de saúde dentro de unidades de Covid-19 em Houston 12/12/2020 REUTERS/Callaghan O'Hare

(Reuters) - Os Estados Unidos perderam mais de 17 mil vidas para a Covid-19 na semana passada, o maior número semanal desde o início da pandemia, com o Estados da Dakota do Norte, Dakota do Sul e Iowa registrando os maiores números de mortos per capita nos últimos sete dias.

Mesmo enquanto os primeiros norte-americanos recebem a recentemente aprovada vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus na segunda-feira, as autoridades de saúde alertaram que as infecções continuarão a crescer nas próximas semanas enquanto as famílias se reúnem para a temporada de festas de final de ano.

As mortes aumentaram 12% na semana que acabou no dia 13 de dezembro, para um total de cerca de 300 mil desde o início da pandemia, de acordo com uma análise da Reuters de relatórios estaduais e regionais.

Mais da metade dos Estados norte-americanos impuseram novas restrições de circulação enquanto suas unidades hospitalares de tratamento intensivo estão praticamente lotadas. O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington projetou que as mortes por Covid-19 irão exceder o número de 500 mil até o dia 1º de abril.

O número de novos casos de Covid-19 cresceu 15% para cerca de 1,6 milhão na semana passada, incluindo uma alta de quase 65 mil casos reportados em atraso pelo Texas. Mesmo excluindo o atraso, o número de novas infecções na semana passada atingiu uma alta recorde.

Os Estados de Rhode Island, Tennessee e Ohio tinham o maior número de novos casos per capita no país na semana passada, de acordo com uma análise da Reuters.