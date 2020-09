Presidente do STF, Luiz Fux, é diagnosticado com Covid-19

Presidente do STF, Luiz Fux 08/06/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O recém-empossado presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi diagnosticado com Covid-19, tornando-se o primeiro integrante da mais alta corte brasileira infectado pelo novo coronavírus, informou a assessoria de comunicação da Presidência do STF em nota na tarde desta segunda-feira.

“O presidente buscou serviço médico no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (14) ao apresentar aumento de temperatura corporal”, disse.

“A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado (12). O ministro seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias”, completou a nota.

A primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) marcada para a terça-feira que seria presidida por Fux foi cancelada, informou a assessoria do colegiado.

A nota da assessoria de comunicação da Presidência do STF diz que Luiz Fux passa bem e pretende conduzir a sessão ordinária do plenário da quarta-feira.

O novo presidente do Supremo tem 67 anos e assumiu o cargo na semana passada para um mandato de dois anos no lugar de Dias Toffoli.