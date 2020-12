Lewis Hamilton durante Grande Prêmio do Barein de Fórmula 1 29/11/2020 REUTERS/Bryn Lennon

MANAMA (Reuters) - O britânico Lewis Hamilton não disputará o Grande Prêmio de Sakhir de Fórmula 1 depois de ter um teste positivo para a Covid-19, disse a FIA, entidade que comanda o automobilismo.

O heptacampeão mundial da categoria está se isolando de acordo com as orientações locais de saúde no Barein, informou a FIA.

“Exceto por sintomas leves, ele está bem”, disse sua equipe, a Mercedes.