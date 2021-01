Órgão regulador da Índia aprova uso de vacina da AstraZeneca contra Covid-19, dizem fontes

NOVA DÉLHI (Reuters) - O órgão regulador de medicamentos da Índia aprovou nesta sexta-feira a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford para uso emergencial, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A decisão abre caminho para o lançamento da vacina no segundo país com mais casos confirmados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Um representante da Organização Central de Controle de Medicamentos da Índia --cujos especialistas estavam reunidos pela segunda vez nesta semana e também avaliavam outras duas vacinas-- não quis comentar.

O Reino Unido e a Argentina já autorizaram a vacina da AstraZeneca para uso público emergencial.

O órgão indiano também avalia os pedidos de autorização de uso emergencial para vacinas desenvolvidas pela Pfizer Inc com a BioNTech e pela Bharat Biotech, da Índia.