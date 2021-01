Inglaterra voltará ao lockdown por Covid-19 a partir da meia-noite, diz BBC

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai anunciar nesta segunda-feira um novo lockdown devido ao coronavírus para toda Inglaterra, semelhante ao imposto quando a pandemia chegou ao país em março, segundo reportagem da BBC.

Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson 03/01/2021 Jeff Overs/BBC/Divulgação via REUTERS

As medidas vão incluir o fechamento de escolas para a maioria dos alunos, e as pessoas serão aconselhadas a trabalhar em casa, a menos que sejam incapazes de fazer seus trabalhos remotamente ou sejam trabalhadores essenciais, disse a BBC, acrescentando que as ações entrarão em vigor a partir da meia-noite.

Johnson deve fazer um pronunciamento transmitido pela televisão às 17h (horário de Brasília).

Na manhã de segunda-feira, seu governo anunciou um “triunfo” científico quando o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a começar a vacinar sua população com o imunizante da Universidade de Oxford e AstraZeneca contra Covid-19.

O paciente de diálise Brian Pinker, de 82 anos, recebeu a primeira injeção Oxford/AstraZeneca fora de um ensaio clínico.

“Estou muito satisfeito por tomar a vacina contra Covid hoje e muito orgulhoso por ter sido inventada em Oxford”, disse Pinker, um gerente de manutenção aposentado, a apenas algumas centenas de metros de onde a vacina foi desenvolvida.

O Reino Unido tem o sexto maior número de mortos do mundo e é um dos mais atingidos economicamente com a crise da Covid-19. Mais de 75.000 pessoas morreram da doença no Reino Unido.

Primeiro país a administrar a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, há quase um mês, o Reino Unido está priorizando a aplicação de uma primeira dose de vacinas para o maior número possível de pessoas em vez de dar as segundas doses.

Alguns especialistas dizem que estão preocupados com essa abordagem.

Duas novas variantes do coronavírus estão complicando a resposta contra a Covid-19 e o Reino Unido tem registrado novos picos diários de casos.

Cientistas britânicos expressaram preocupação com o fato de que as vacinas que estão sendo lançadas podem não proteger contra uma nova variante do coronavírus que surgiu na África do Sul e tem se espalhado internacionalmente.

O Parlamento britânico será convocado na quarta-feira para debater as medidas de lockdown.

Ao agir à frente de Johnson, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, impôs na segunda-feira o lockdown mais rígido para a Escócia desde o primeiro semestre do ano passado.