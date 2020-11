Tóquio pede redução do horário de bares e restaurantes em batalha contra coronavírus

Governadora de Tóquio, Yuriko Koike, durante entrevista coletiva em Tóquio 25/11/2020 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

TÓQUIO (Reuters) - A capital japonesa pedirá redução do horário de trabalho para bares e restaurantes e solicitará aos moradores que permaneçam dentro de casa o máximo possível em “ações firmes e concentradas” para controlar o aumento de casos de coronavírus, disse a governadora de Tóquio nesta quarta-feira.

As restrições são a tentativa mais recente do Japão de conter seu maior aumento de infecções, com contagens diárias nos últimos dias ultrapassando 500 em Tóquio. A cidade tinha 54 casos graves na quarta-feira, o maior desde a suspensão do estado de emergência em maio.

“Precisamos que todos cooperem para evitar uma maior disseminação do vírus”, afirmou a governadora Yuriko Koike em entrevista coletiva.

“Sabemos que esta é uma época do ano extremamente importante para os empresários, mas se não pararmos agora, simplesmente continuará.”

Koike destacou que durante um pedido semelhante para reduzir o horário comercial no verão, o número de casos caiu. Ela acrescentou que em muitas ocasiões as pessoas pegavam o vírus em restaurantes e bares e depois o levavam para casa, infectando familiares.

Os estabelecimentos poderão receber assistência em dinheiro de até 400.000 ienes (3.831 dólares) se cooperarem nos fechamentos, programados para ocorrer de sábado até 17 de dezembro.