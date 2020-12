OMS diz que barreira imune por vacinas ainda está distante

Logo da Organização Mundial de Sáude antes de entrevista coletiva em Genebra 25/06/2020 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - Uma autoridade da Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que somente medidas de saúde pública, não vacinas, podem evitar um novo aumento de casos de Covid-19, no momento em que as vacinas começam a ser aplicadas no Reino Unido.

“Vacinas são uma ferramenta fantástica, elas serão muito úteis, mas o efeito de a vacina fornecer algum tipo de barreira imune ainda está muito distante”, disse a Dra. Margaret Harris, em resposta a uma pergunta durante entrevista coletiva em Genebra sobre se as vacinas evitarão uma terceira onda da doença na Europa.

“As coisas que precisam ser feitas para evitar um aumento, um repique, um crescimento, ou como quer que você queira chamar, são as medidas de saúde pública”, acrescentou ela.