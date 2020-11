Líderes enfrentam "momento crítico" com o pico de casos de Covid-19, diz chefe da OMS

GENEBRA (Reuters) - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta segunda-feira que um recente aumento nos casos de Covid-19 em alguns países da Europa e América do Norte apresenta aos líderes um “momento crítico para ação”.

“Este é outro momento crítico para a ação”, disse ele. “Outro momento crítico para os líderes se apresentarem. E outro momento crítico para as pessoas se reunirem com um propósito comum. Aproveitem a oportunidade, não é tarde demais.”

Tedros estava participando de um briefing regular da OMS em Genebra, depois de ter se isolado em casa após anunciar no Twitter que havia entrado em contato com uma pessoa infectada com Covid-19.