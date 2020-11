Pazuello recebe alta e seguirá sendo monitorado até total recuperação da Covid-19

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu no final da manhã deste domingo alta do hospital em Brasília em que foi internado na sexta-feira e seguirá sendo monitorado até a total recuperação da Covid-19.

De acordo com nota do ministério, Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação que o levou à internação no hospital DF Star.

O acompanhamento será realizado a partir de agora pela sua equipe médica das Forças Armadas, de acordo com a nota.

Pazuello teve confirmado em 21 de outubro o resultado positivo para a Covid-19.