Pazuello confirma Covid-19 e é o 12º ministro contaminado

Ministro Eduardo Pazuello 09/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve confirmado nesta quarta-feira o resultado positivo para a Covid-19, informou sua assessoria, tornando-se o 12º ministro do governo Bolsonaro a ter a doença.

O ministro teve febre na tarde de terça e, depois de participar virtualmente de uma reunião com governadores, fez exames e se isolou em casa.

Na segunda, Pazuello precisou ir a um hospital após ter

sentindo um mal-estar, que inclusive o forçou a se ausentar de

um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente

Jair Bolsonaro. No dia, o quadro foi tratado como desidratação.

Pazuello é o 12º ministro do governo Jair Bolsonaro a ser contaminado pela doença desde o início da epidemia, além do próprio presidente.

Uma primeira leva, incluindo o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi contaminada logo no início da epidemia, depois de viagem na comitiva presidencial a Miami.

Entre o final de julho e o início de agosto, logo depois de o próprio presidente ser contaminado, outros sete ministros também tiveram a doença. Este mês, relevaram estar com a doença, além de Pazuello, os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o das Comunicações, Fábio Faria.