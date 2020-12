Governo federal irá comprar todas as vacinas registradas, diz Pazuello a governadores

MInistro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília 09/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Saúde irá adquirir todas as vacinas contra Covid-19 disponíveis e registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), inclusive a chinesa CoronaVac, disseram nesta terça-feira governadores que participaram de reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

De acordo com os governadores, ficou também acertado que a Anvisa irá registrar emergencialmente, em até 72 horas, qualquer vacina para o coronavírus que for certificada por uma das quatro agências internacionais de vigilância sanitária previstas em lei federal --as dos Estados Unidos, Europa, Japão e China.

Na quarta-feira, o ministério irá apresentar o plano logístico de compra e distribuição de vacinas e insumos para todo país.