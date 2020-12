Pfizer pede aprovação de vacina contra Covid-19 no Japão

Seringa e frascos rotulados como de vacina para Covid-19 em frente a logo da Pfizer em foto de ilustração 31/10/2020 REUTERS/Dado Ruvic

TÓQUIO (Reuters) - A farmacêutica Pfizer anunciou nesta sexta-feira que pediu aprovação no Japão para sua vacina contra Covid-19, que já está sendo aplicada nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O governo japonês tem um acordo de fornecimento com a Pfizer para 120 milhões de doses da vacina feita em parceria entre a farmacêutica norte-americana e a empresa alemã BioNTech.

A Pfizer disse em comunicado que fez o pedido ao Ministério da Saúde do Japão, além de fornecer dados sobre os testes que realizou até agora.

Uma decisão final sobre a aprovação será tomada depois de as autoridades analisarem dados previstos para fevereiro sobre os testes da Pfizer no Japão, disse o ministro da Saúde do Japão, Norihisa Tamura, de acordo com a agência Jiji News.

O Japão afirma que quer todos os moradores do país vacinados no primeiro semestre de 2021, embora Tamura tenha dito que a decisão de tomar ou não a vacina caberá, em última instância, a cada indivíduo, disse a Jiji.