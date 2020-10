Pfizer visa aprovação para uso emergencial de vacina contra Covid-19 nos EUA em novembro

Logo da Pfizer na sede da empresa em Nova York 22/07/2020 REUTERS/Carlo Allegri

(Reuters) - A Pfizer informou nesta sexta-feira que pode solicitar aprovação para o uso emergencial nos Estados Unidos de sua vacina candidata ao combate da Covid-19, que está sendo desenvolvida junto com a alemã BioNTech SE, assim que um marco de segurança for alcançado na terceira semana de novembro.

A agência reguladora norte-americana de medicamentos, FDA, afirmou que deseja pelo menos dois meses de dados de segurança antes de autorizar o uso emergencial de qualquer vacina experimental contra o coronavírus.

Com base na inscrição do teste atual e no ritmo de dosagem, a Pfizer espera ter esses dados de segurança na terceira semana de novembro, disse o diretor-executivo Albert Bourla em um comunicado.

A Pfizer havia informado anteriormente que esperava dados de testes em estágio final em outubro.