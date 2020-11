Maioria das pessoas não será vacinada para Covid-19 até 2021, diz ministro britânico

Ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, durante sessão do Parlamento do país em Londres 15/10/2020 Parlamento do Reino Unido/Jessica Taylor/Divulgação via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse nesta segunda-feira que, mesmo que o progresso com a vacina contra Covid-19 seja feito o mais rápido possível, a maioria dos britânicos não será vacinada até o próximo ano.

“Mesmo que isso aconteça o mais rápido possível, a grande maioria das pessoas estará, esperamos, se vacinando no ano novo”, disse Hancock à Sky News.

Ele afirmou que o governo está trabalhando duro para lançar a vacina quando ela estiver disponível, acrescentando que as diferentes administrações em todo o Reino Unido esperam chegar a um acordo sobre um conjunto de regras para que as pessoas possam se reunir no Natal.

“Estamos trabalhando para tornar o Natal o mais normal possível”, acrescentou ele.