Reino Unido inicia vacinação contra Covid-19 em marco da pandemia no Ocidente

LONDRES (Reuters) - Uma avó de 90 anos se tornou a primeira pessoa do mundo a receber uma vacina contra Covid-19 completamente testada nesta terça-feira, quando o Reino Unido começou uma vacinação em massa de sua população, parte de uma ofensiva global que representa um dos maiores desafios logísticos dos tempos de paz.

Homem de 87 anos é vacinado contra Covid-19 em Newcastle 08/12/2020 Owen Humphreys/Pool via REUTERS

Profissionais de saúde começaram a inocular os mais vulneráveis com a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, e o país será um estudo de caso para o mundo ao lidar com a distribuição de um composto que precisa ser armazenado a 70 graus Celsius negativos.

Margaret Keenan, que faz 91 anos em uma semana, foi a primeira a receber a vacina em um hospital de Coventry, no centro da Inglaterra.

“É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que finalmente posso esperar passar o tempo com minha família e amigos no ano novo depois ficar sozinha a maior parte do ano”, disse.

O lançamento da vacina, uma das três que mostraram resultados bem-sucedidos em testes amplos, aumentará a esperança de que o mundo conseguirá encerrar um capítulo da luta contra uma pandemia que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas.

O Reino Unido, que é o país europeu mais duramente atingido e soma mais de 61 mil mortes, é a primeira nação ocidental a iniciar uma vacinação em massa e a primeira a distribuir a vacina Pfizer/BioNTech.

Mas apesar do alívio das pessoas que receberão a primeira das duas doses do medicamento, elas terão que esperar três semanas pela segunda vacina --e não existem provas de que a imunização diminuirá a transmissão do vírus.

“Ela fará uma diferença enorme, enorme gradualmente. Mas enfatizo gradualmente, porque ainda não chegamos lá. Ainda não derrotamos este vírus”, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O secretário de Saúde, Matt Hancock, disse acreditar que milhões serão vacinados até o final do ano e descreveu o início da campanha como “Dia V”, mas alertou que as pessoas devem respeitar as regras de distanciamento social ao menos até a primavera local, quando espera que as pessoas mais vulneráveis já estejam vacinadas.

O país encomendou suprimentos suficientes da vacina Pfizer/BioNTech para inocular 20 milhões de pessoas. Os desenvolvedores disseram que ela mostrou 95% de eficácia na prevenção da doença em testes de estágio avançado.

Cerca de 800 mil doses devem estar disponíveis no Reino Unido na primeira semana. Moradores e cuidadores de casas de repouso, pessoas acima de 80 anos e alguns profissionais de saúde terão prioridade.