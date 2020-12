Reino Unido j[a vacinou 137.897 pessoas contra Covid-19, diz ministro

Paciente é vacinada contra Covid-19 em Wolverhampton, no Reino Unido 14/12/2020 REUTERS/Carl Recine

LONDRES (Reuters) - Quase 140 mil pessoas no Reino Unido foram vacinadas contra a Covid-19 na primeira semana de imunização com a vacina da Pfizer e da BioNTech, disse o ministro responsável pela campanha de vacinação nesta quarta-feira.

“Um começo realmente muito bom para o programa de vacinação. Foram sete dias e nós fizemos: Inglaterra: 108 mil, País de Gales: 7.897, Irlanda do Norte: 4 mil, Escócia: 18 mil. Total no Reino Unido: 137.897”, disse Nadhim Zahawi no Twitter.

“Este número vai crescer, pois operacionalizamos centenas de redes de atendimento primário”, acrescentou.