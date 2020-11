Rio de Janeiro libera banho de sol nas praias da cidade

Aglomeração de pessoas em praia no Rio de Janeiro. 02/10/2020. REUTERS/Ricardo Moraes.

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O banho de sol nas praias da cidade do Rio de Janeiro está novamente liberado, segundo decisão do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Um decreto está sendo publicado com a flexibilização da medida na cidade.

Na prática, cariocas e turistas já vinham desrespeitando a proibição, e foram vários os finais de semana e feridos durante a pandemia com praias lotadas e aglomerações em dias de sol.

A partir de agora, o banho de sol está liberado pela prefeitura e não há mais restrições. Antes apenas mergulho no mar e atividades esportivas na areia e na água estavam autorizados. Barraqueiros também poderão voltar a alugar cadeiras e barracas de praia e vender bebida alcoólica.

Segundo o prefeito , a liberação do banho de sol foi avalizada pelo conselho científico Municipal.

“Verificamos que todas a atividades podem voltar após observarmos as curvas da Covid“, disse Crivella a jornalistas. “Uma segunda onda nas condições atuais , consideramos ser remota.“

A medida ocorre a poucos dias das eleições e as pesquisas de opinião apontam que Crivella está empatado em 2º lugar, com a deputada estadual Martha Rocha (PDT), e bem atrás do líder, o ex-prefeito Eduardo Paes.

O Estado tem mais de 311 mil casos de Covid-19 confirmados e mais de 20.600 mortes registradas.