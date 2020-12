Governo do RJ libera shoppings abertos por 24 horas para evitar aglomerações

(Reuters) - Os shoppings centers do Estado do Rio de Janeiro poderão abrir por 24 horas para tentar evitar aglomerações em tempos de festas de fim de ano, anunciaram nesta sexta-feira o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e o governador interino Cláudio Castro (PSC).

Pessoas caminham em rua de comércio popular no Rio de Janeiro 11/08/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

O acerto aconteceu após encontros entre eles nos últimos dias.

“As pessoas não precisam ter pressa e se aglomerar para fazer as compras“, disse Crivella.

Segundo Castro, “isso vale ‘ad eternum’ enquanto for necessário.

“Vale para depois de dezembro também“, disse o governador interino a jornalistas.

A decisão ocorre em meio a um aumento de casos e saturação de leitos de UTI.

Estado e prefeitura anunciaram aperto na fiscalização para evitar aglomerações e concentrações de pessoas e a abertura de quase 400 leitos de UTI para os próximos dias.

As autoridades fizeram ainda um apelo para que a população use máscara e álcool em gel e que o setor produtivo ajude na fiscalização de regras de ouro.

“Faço um apelo à população e à cadeia produtiva: a pandemia não foi embora e é um ano extremamente difícil e com erros do poder público no mundo inteiro“, acrescentou Castro.

As autoridades não querem voltar atrás nas regras de isolamento mesmo com aumento de casos, taxa de mortalidade recorde e UTIs públicas e privadas lotadas.

Mas especialistas pedem novas restrições.

“Tem que se tomar medidas mais rígidas porque o momento é delicado “, disse o infectologista Roberto Medronho, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio e Janeiro (UFRJ).