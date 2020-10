Médico não vê sintomas em Trump, que quer retomar campanha

05/10/2020 REUTERS/Erin Scott

WASHINGTON, (Reuters) - O médico de Donald Trump disse nesta quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos não teve sintomas de Covid-19 nas últimas 24 horas, e o republicano procura maneiras de retomar um cronograma de trabalho normal e impulsionar seu esforço de reeleição enfraquecido a quatro semanas do dia da eleição.

Sean Conley, o médico oficial da Casa Branca, disse em um comunicado que Trump não tem febre há quatro dias e que não precisou nem recebeu oxigênio suplementar desde sua hospitalização inicial, que começou na sexta-feira.

Desde que voltou à Casa Branca de maneira teatral, diante das câmeras, na segunda-feira, Trump não é visto em público ou em vídeo, mas sua conta no Twitter tem ficado repleta de mensagens de ataque a oponentes e minimização da pandemia de coronavírus.

Conley disse que o exame médico e os sinais vitais do presidente “continuam todos estáveis e na faixa normal”.

Apesar da doença, Trump vem analisando opções para divulgar sua mensagem e diminuir a vantagem do democrata Joe Biden em Estados vitais nos quais a votação de 3 de novembro será decisivaa, disseram conselheiros.

Eles ainda disseram que estão cogitando um pronunciamento nacional de Trump, e um discurso a eleitores idosos na quinta-feira é outra ideia. O debate do vice-presidente Mike Pence com a candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, em Salt Lake City concentrará as atenções nesta quarta-feira.

Assessores de Trump dizem que ele está impaciente para voltar à campanha e que insiste em debater com Biden em Miami no dia 15 de outubro, mas na terça-feira Biden disse que não participará se Trump não estiver curado do vírus.