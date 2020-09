Governo de SP veta presença de torcida em jogos de futebol no Estado

Corinthians e Palmeiras se enfrentam em agosto do ano passado em São Paulo com estádio cheio de torcedores 04/08/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que a presença de público em partidas de futebol no Estado segue proibida em meio à pandemia de Covid-19, um dia depois de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar que obteve autorização do Ministério da Saúde para presença de torcida e semanas antes do jogo da seleção brasileira em São Paulo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico José Medina, a decisão do grupo que assessora o governador João Doria (PSDB) foi técnica e se deveu ao alto risco de aglomerações em partidas com a presença de torcedores.

“O comitê concluiu que o cenário atual da pandemia no Estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol de qualquer categoria”, afirmou Medina em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ao lado de Doria.

“Essa é uma decisão técnica. São Paulo permanece em quarentena, recomendando insistentemente o rigor no isolamento, distanciamento social e uso de máscaras.”

Na terça, a CBF anunciou que discutirá a volta dos torcedores aos estádios após obter aval do Ministério da Saúde para um retorno com capacidade de 30% nos estádios no próximo mês. [nL2N2GJ2I8]

A decisão do governo paulista também vem semanas antes da partida entre Brasil e Bolívia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, marcada para a Neo Química Arena, localizada na zona leste da capital paulista.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo tinha até terça-feira 945.422 casos registrados e 34.266 mortes.