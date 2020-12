Vacina da AstraZeneca contra Covid-19 tem eficácia média de 70,4% em estudo combinado

Vacina da AstraZeneca contra Covid-19 REUTERS/Dado Ruvic

LONDRES (Reuters) - A vacina contra Covid-10 desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford mostrou eficácia média de 70,4% em uma análise combinada de dados preliminares de estudos de estágio final, anunciou a universidade nesta terça-feira.

Os resultados de estudos muito esperados, publicados no jornal médico The Lancet, mostraram que a eficácia da candidata a vacina foi de 62% para aquelas pessoas que receberam duas doses completas, e de 90% em um subgrupo de participantes do ensaio que receberam meia dose e depois uma dose completa.

O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, disse que a farmacêutica começou a enviar dados às autoridades regulatórias em todo o mundo para obter a aprovação antecipada do imunizante.

“Nossas cadeias de suprimentos globais estão funcionando, prontas para começar rapidamente a entregar centenas de milhões de doses”, disse ele em um comunicado divulgado pela Universidade de Oxford.