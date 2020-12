Brasil ultrapassa marca de 180 mil mortes por Covid-19

Paciente com Covid-19 na UTI de hospital em Porto Alegre (RS) 19/11/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 180 mil mortes em decorrência da Covid-19, com o registro de 646 novos óbitos elevando o total de vítimas fatais da doença no país a 180.411, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 53.030 novos casos de coronavírus no Brasil, que engata o quarto dia consecutivo com mais de 50 mil infecções reportadas e atinge um total de 6.834.829, segundo a pasta.

Nesta semana, conforme os dados do governo, a contagem diária de novos casos ficou abaixo da marca de 50 mil apenas no domingo e segunda-feira, dias em que tradicionalmente há notificações reduzidas em função do represamento de testes aos finais de semana.

Estado mais afetado pela doença no país, São Paulo atingiu nesta sexta as marcas de 1.325.162 casos e 43.802 mortes.

Em entrevista coletiva, o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, indicou que nas últimas três semanas houve incrementos de 23,6% na média diária de casos, de 15,5% na média de internações e de 30,3% na média de óbitos no Estado.

Segundo ele, o movimento faz parte de um repique global da Covid-19. “Não é só o Brasil, não é só São Paulo que apresentou a recrudescência no número de casos”, afirmou, citando dados de países europeus e dos Estados Unidos.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.