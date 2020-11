Brasil registra 544 novas mortes por Covid-19 e totaliza 163.373

Homem de máscara visita cemitério no Rio de Janeiro durante pandemia de Covid-19 02/11/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 544 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 163.373, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 48.331 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.748.375, à medida que o ministério recupera números que ficaram desatualizados em função de problemas técnicos nos últimos dias.

Apesar da atualização, a pasta alertou em nota que os casos e óbitos da publicação desta quarta “podem não refletir o acumulado de eventos pendentes desde a paralisação dos sistemas oficiais de informações oficiais” no dia 5 de novembro, quando um incidente em páginas web desconfigurou layouts, segundo o governo.

Além disso, os dados mais recentes de óbitos de Minas Gerais ainda remetem ao sábado, quando o Estado realizou sua última atualização, segundo o ministério.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo teve seus números atualizados pela primeira vez desde quinta-feira, atingindo as marcas de 1.150.872 casos e 39.907 óbitos.

O Rio de Janeiro é o segundo Estado com maior registro de mortes pela doença no país, com 20.970 óbitos e 320.598 casos.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.