Brasil registra 908 mortes por Covid-19 e chega a 164.281

Enfermeira trata paciente infectado com novo coronavírus, em hospital em São Paulo 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 908 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 164.281, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 33.207 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.781.582, à medida que o ministério recupera números que ficaram desatualizados em função de problemas técnicos nos últimos dias.