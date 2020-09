Brasil registra 381 novos óbitos por Covid-19 e total ultrapassa 132 mil

Grafite em muro no Rio de Janeiro 02/09/2020 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 381 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 132.006, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Além disso, também foram notificados 15.115 novos casos da doença no país, com o total de infecções confirmadas atingindo 4.345.610. As contagens diárias tendem a ser mais baixas às segundas em função de um represamento de testes nos finais de semana.

Segundo país com maior número de óbitos por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e terceiro em quantidade de casos (abaixo dos EUA e da Índia), o Brasil tem verificado uma redução nos índices da pandemia.

Na última semana epidemiológica, o país registrou o menor número de casos desde meados de junho, além da menor somatória de óbitos desde meados de maio.