Brasil registra 964 mortes por Covid-19, maior número em um único dia desde setembro

Paciente com Covid-19 em hospital de campanha em Guarulhos (SP) 12/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 964 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que representa o maior patamar diário desde o final de setembro e eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 182.799, segundo o Ministério da Saúde.

O país não atingia nível tão elevado de óbitos desde 30 de setembro, quando notificou 1.031 mortes. Desde então, havia ultrapassado a marca de 900 vítimas em apenas duas ocasiões, nos dias 12 e 14 de novembro.

Também foram reportados nesta terça 42.889 novos casos de coronavírus, com o total no país atingindo 6.970.034, o que o coloca em vias de se tornar o terceiro do mundo a romper o nível de 7 milhões de infectados, após Estados Unidos e Índia.

Em termos de mortes por Covid-19, o Brasil tem a segunda contagem mais elevada do mundo, atrás apenas dos EUA.