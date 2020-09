Brasil registra 1.113 novas mortes por Covid-19 e total vai a 133.119

Paciente com coronavírus em UTI de hospital em São Paulo (SP) 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 1.113 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 133.119, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Além disso, também foram notificados 36.653 novos casos da doença, com o total de infecções confirmadas atingindo 4.382.263 no país.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de óbitos por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, e aparece em terceiro em quantidade de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Embora os dados recentes venham indicando uma tendência de queda nos números da pandemia no Brasil, a contagem de óbitos desta terça-feira é a maior para um único dia em quase duas semanas -- desde 2 de setembro, quando foram registradas 1.184 mortes.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo ultrapassou nesta terça a marca de 900 mil casos confirmados de Covid-19, ao atingir 901.271 infecções, com 32.963 mortes. Apesar dos altos números, a semana passada foi a quinta consecutiva do Estado com queda na contagem de óbitos.

Como a lista por Estados publicada pelo ministério é baliza pelo número de casos, Bahia e Minas Gerais ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente -- o Estado nordestino soma 285.448 casos e 6.040 mortes, enquanto Minas registrou 255.606 infecções e 6.328 mortes.

No entanto, ambos acumulam menos óbitos por Covid-19 que o Rio de Janeiro, que possui 17.180 mortes --segundo maior número do país-- e 244.418 casos notificados.

Santa Catarina se juntou nesta terça à lista dos sete Estados brasileiros com mais de 200 mil casos notificados, que também conta com Ceará e Pará.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.671.128 pacientes recuperados da doença e 578.016 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,0%.