Brasil registra 754 novas mortes por Covid-19 e total vai a 153.214

Profissional da saúde trata de paciente com Covid-19 em hospital no Rio de Janeiro (RJ) 02/07/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira 754 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 153.214, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 30.914 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.200.300. Esta é a primeira vez desde o último dia 7 em que são computados mais de 30 mil casos em um único dia.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia