Brasil registra 823 novas mortes por Covid-19 e total atinge 185.650

Paciente com Covid-19 em hispital em São Paulo (SP) 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou sexta-feira 823 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 185.650, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 52.544 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 7.162.978, segundo o ministério.

As cifras desta sexta representam quedas em relação aos dois dias anteriores, quando o Brasil registrou as maiores contagens de casos desde o início da pandemia --com cerca de 70 mil infecções confirmadas em cada um dos dias--, e viu os números de mortes voltarem a girar em torno de mil.

Enfrentando um repique da doença, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela doença, São Paulo atingiu nesta sexta as marcas de 1.371.653 casos e 44.878 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas (488.934 casos, 11.009 mortes), mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados (402.480 casos, 24.351 mortes).

Ainda segundo o ministério, o Brasil possui 6.198.185 pessoas recuperadas da Covid-19 e 779.143 pacientes em acompanhamento.