Brasil registra 606 novas mortes por Covid-19 e 35.918 novos casos

Paciente com Covid-19 na UTI de um hospital em São Paulo (SP) 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 606 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 168.061, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 35.918 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas atingindo 5.981.767, acrescentou a pasta.

O governo tem normalizado a publicação dos dados após sofrer por mais de uma semana com problemas técnicos, mas ainda mantém uma mensagem no site em que as informações são divulgadas afirmando que “estamos com alguns problemas nos sistemas que podem levar a algum atraso na atualização dos dados, estamos trabalhando na correção”.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.