Brasil registra 271 novos óbitos por Covid-19 e total vai a 154.176

Homem passa por grafite sobre Covid-19 no Rio de Janeiro 07/10/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 271 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 154.176, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 15.383 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.250.727. As contagens diárias tendem a ser mais baixas aos domingos e segundas, em função de um represamento de testes nos finais de semana.

No último sábado, o país encerrou a 42ª semana epidemiológica do ano, a quarta consecutiva em que registrou queda nos números de casos e óbitos, ainda conforme o ministério.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.