Brasil registra 661 novos óbitos por Covid-19 e total atinge 154.837

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 661 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 154.837, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Coveiros trabalham no cemitério Vila Formosa, em São Paulo 02/04/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Também foram notificados 23.227 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.273.954.

As contagens diárias no Brasil voltam a um patamar mais elevado após dois dias com dados abaixo da média, já que os números tendem a recuar aos domingos e segundas em função de um represamento de testes nos finais de semana.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

A pandemia encontra-se em desaceleração no Brasil ao longo das últimas semanas em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50.000 casos novos e acima de 1.000 óbitos.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou nesta terça às marcas de 1.068.962 casos e 38.246 mortes.

O segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19, de acordo com os dados do ministério, é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 19.836 mortes, com 292.621 casos.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo de Minas Gerais e da Bahia -- Minas soma 338.107 casos e 8.483 mortes, enquanto o Estado nordestino registrou 337.994 infecções e 7.363 óbitos.

Além desses, Ceará, Pará, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraná já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

O Brasil possui 4.721.593 pessoas recuperadas da doença e 397.524 pacientes em acompanhamento, segundo o ministério.