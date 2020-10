Brasil registra 497 novos óbitos por Covid-19 e total vai a 155.900

Homem é submetido a coleta de sangue para teste da Covid-19 em favela do Rio de Janeiro 09/10/2020 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 497 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 155.900, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 33.862 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.332.632. Essa é a maior contagem diária de novos casos desde o último dia 6, quando foram computadas quase 42 mil infecções.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Apesar disso, nas últimas semanas a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos.