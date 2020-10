Brasil tem 549 novas mortes por Covid-19 e se aproxima de 158 mil óbitos

Idosa com dificuldades para respirar e outros sintomas da Covid-19 chega a hospital em São Paulo 02/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira mais 549 mortes por Covid-19, e o total de óbitos no país devido à doença causada pelo coronavírus agora é de 157.946, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com os números divulgados pela pasta, o país teve 29.787 novas infecções pelo vírus confirmadas nas últimas 24 horas, e o total de casos agora é de 5.439.641.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes provocadas pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Entre os países com maior número de casos, o Brasil é o terceiro no mundo, atrás dos EUA e da Índia.

Apesar disso, nas últimas semanas a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos.

São Paulo é o Estado brasileiro mais atingido pela Covid-19, com 38.885 mortes e 1.098.207 casos confirmados. O Rio de Janeiro é o segundo Estado em número de óbitos, com 20.292, tendo registrado 304.904 infecções pelo vírus.

De acordo com o ministério, 4.904.046 pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Brasil, e 377.649 estão em acompanhamento.