Brasil registra 513 novas mortes por Covid-19 e total de óbitos se aproxima de 159 mil

Enterro no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP), em meio à pandemia de coronavírus 05/08/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 513 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 158.969, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 26.106 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.494.376.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Apesar disso, nas últimas semanas a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando chegaram a ser computados mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos a cada dia.