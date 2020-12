Brasil registra 49.863 novos casos de Covid-19 e mais 698 mortes

Homenagem a vítimas da Covid-19 em Brasília 30/11/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 49.863 novos casos de coronavírus, o que eleva o total de infecções confirmadas no país a 6.436.650, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 698 novos óbitos em decorrência da Covid-19, com o total de mortes pela doença atingindo 174.515, acrescentou a pasta.

Em meio ao que o ministério chama de “repique” da Covid-19, este é o segundo dia consecutivo em que a contagem de casos no país gira em torno dos 50 mil e o número de mortes se aproxima dos 700 -- na véspera, foram notificados 50.909 casos e 697 óbitos.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse nesta quarta-feira que a rede de saúde está preparada para um “repique, uma nova incidência, um incremento de acometimentos de doença”, voltando a defender o diagnóstico precoce como caminho para mitigar os efeitos da doença.

“Mesmo em alguns momentos em que oscilou para cima a quantidade de incidência de doenças e, por ventura, de internações, a quantidade de óbitos reduziu quando observamos os itens percentuais”, afirmou Franco.

“A letalidade da doença diminuiu justamente por causa do diagnóstico precoce, do tratamento precoce e de todas as lições aprendidas... Isso tudo tem evitado o agravamento do quadro clínico e mitigado o sofrimento da população”, acrescentou.