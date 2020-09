Brasil tem mais de 1 mil mortes diárias por coronavírus pela primeira vez em 2 semanas

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou 1.031 novos óbitos em decorrência da Covid-19 nesta quarta-feira, primeiro dia em mais de duas semanas em que a contagem supera a casa do milhar, fazendo com que o total de mortes pela doença no país chegue a 143.952, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Enterro no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP), em meio à pandemia de coronavírus 06/08/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

A última vez em que o Brasil havia contabilizado mais de 1 mil mortes em um único dia foi em 15 de setembro, quando o ministério reportou 1.113 óbitos.

Nesta quarta também foram notificados 33.413 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.810.935.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia. Globalmente, mais de 1 milhão de pessoas já morreram por causa da doença.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, aproximando-se da marca de 1 milhão de infecções notificadas, São Paulo contabiliza atualmente 985.628 casos e 35.622 mortes --mas autoridades locais têm reforçado que a pandemia mantém tendência de queda no Estado.

“Por dez semanas consecutivas, (temos) queda no número de internações --estamos hoje com um dos menores índices de toda a pandemia no nosso Estado, chegamos a 44% de ocupação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)”, disse o secretário da Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, em entrevista coletiva nesta quarta.

Ele acrescentou que assim como foram retomadas as atividades econômicas, este é o momento de “retomar a saúde”, afirmando que os índices sanitários vão pautar um trabalho gradual de redimensionamento de leitos de UTIs destinados à Covid-19 e a ampliação do atendimento a casos de outras doenças.

O segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 no país é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 18.487 mortes, com 264.783 casos confirmados, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Na contagem de infecções confirmadas, entretanto, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais --o Estado nordestino soma 310.526 casos e 6.744 óbitos, enquanto Minas registrou 295.169 infecções e 7.360 óbitos.

Ceará, Pará, Santa Catarina e Goiás são os demais Estados que já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

Ainda segundo o ministério, o Brasil possui 4.180.376 pessoas recuperadas da doença e 486.607 pacientes em acompanhamento. A taxa de letalidade do coronavírus no país é de 3,0%.