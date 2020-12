Brasil registra 50.434 novos casos de Covid-19 e mais 755 mortes

Paciente com Covid-19 é tratado em UTI de hospital em Porto Alegre 19/11/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 50.434 novos casos de coronavírus, o que representa o terceiro dia consecutivo com a contagem girando em torno dos 50 mil casos e eleva o total de infecções confirmadas no país a 6.487.084, segundo o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 755 novos óbitos em decorrência da Covid-19, com o total de mortes pela doença atingindo 175.270, acrescentou a pasta, que tem apontado para um “repique” da doença no Brasil.

Pelos dados do governo, o número de registros de casos aumentou em 21% nos 14 dias até 28 de novembro, quando a última semana epidemiológica foi concluída, enquanto as contagens de óbitos tiveram alta de 6% no período.

“Esses dados nos mostram que a curva da evolução dos óbitos nas últimas duas semanas é um pouco deslocada da evolução da notificação de casos novos para Covid-19”, disse em entrevista coletiva o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.