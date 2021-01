Brasil registra 1.171 novas mortes por Covid-19 e total atinge 197.732

Paciente com Covid-19 na UTI de hospital em Porto Alegre (RS) 19/11/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 1.171 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 197.732, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 56.648 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 7.810.400, segundo a pasta.

As cifras diárias voltaram a superar as marcas de 1 mil óbitos e 50 mil casos após quatro dias com registros abaixo da média, na esteira do feriado de Ano Novo e do final de semana, períodos com represamento de testes.

Em meio a um repique da doença, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo atingiu nesta terça as marcas de 1.486.551 casos e 47.222 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas (556.692 casos, 12.083 mortes), mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados (443.607 casos, 25.837 mortes).

Ainda segundo o ministério, o Brasil possui 6.963.407 pessoas recuperadas da Covid-19 e 649.261 pacientes em acompanhamento.