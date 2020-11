Brasil registra 630 novas mortes por Covid-19 e total vai a 161.736

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 630 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 161.736, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Cemitério no Rio de Janeiro 02/11/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

Também foram notificados 22.294 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.612.319.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Nas últimas semanas, a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando chegaram a ser computados mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos a cada dia.

Mas a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) alertou nesta quinta-feira que os países da América Latina --inclusive os que reduziram a taxa de transmissão-- não devem baixar a guarda no combate à doença, mantendo medidas de mitigação e distanciamento social em equilíbrio com as preocupações econômicas e sociais, pois nenhuma nação está imune a uma segunda onda da Covid-19.

Estado mais afetado pelo coronavírus, São Paulo atingiu as marcas de 1.125.939 casos e 39.717 mortes.

A Secretaria de Saúde local projeta que o total de infecções estará entre 1,17 milhão e 1,3 milhão no próximo dia 15, enquanto o número total de óbitos ao final da primeira quinzena deste mês é estimado entre 41 mil e 43 mil.

“O que nós temos observado hoje é que, naturalmente, com 76% da nossa população na fase verde (do plano de flexibilização)... nos dão a tranquilidade de dizer: ‘estamos com os índices (da saúde) dentro da segurança’”, disse o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o segundo Estado com maior número de óbitos pela doença é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 20.849 mortes, com 313.843 casos.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo de Minas Gerais e da Bahia -- Minas soma 364.541 casos e 9.128 mortes, enquanto o Estado nordestino registrou 359.130 infecções e 7.731 óbitos.

Além desses, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

Por problemas verificados em sistemas nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde não atualizou os números de pessoas curadas e pacientes em acompanhamento no Brasil em relação à véspera, quando eram contabilizados 5.064.344 recuperados e 364.575 em acompanhamento.