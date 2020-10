Brasil ultrapassa marca de 5 milhões de casos de coronavírus

Pessoas caminham pelas ruas de São Paulo com máscaras em meio à pandemia de coronavírus 15/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil superou nesta quarta-feira a marca de 5 milhões de casos de coronavírus, com o registro diário de 31.553 novas infecções elevando o total a 5.000.694, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificadas 734 novas mortes em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo vírus, o que faz com que a contagem total de óbitos no país atinja 148.228.

O Brasil é o terceiro país do mundo a ultrapassar o patamar de 5 milhões de casos, após os Estados Unidos e a Índia. Já em relação ao número de mortes, fica abaixo somente dos EUA.