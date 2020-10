Anvisa autoriza importação de 6 milhões de doses da vacina para Covid-19 da Sinovac

Caixas da potencial vacina da chinesa Sinovac contra Covid-19 04/09/2020 REUTERS/Tingshu Wang

(Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira a importação de 6 milhões de doses da vacina para Covid-19 fabricada pela chinesa Sinovac, em atendimento a pedido feito em caráter excepcional pelo Instituto Butantan, informou o órgão regulador em comunicado.

A vacina desenvolvida pela Sinovac, que será produzida no Brasil pelo Butantan, encontra-se atualmente em estágio final de estudo clínico com milhares de voluntários. O possível imunizante ainda não possui registro sanitário para aplicação no Brasil.