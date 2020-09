Anvisa autoriza inclusão de mais 5 mil voluntários em teste de vacina para Covid-19 da AstraZeneca

24/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta terça-feira a AstraZeneca a testar sua possível vacina contra a Covid-19 em mais 5.000 voluntários no Brasil no âmbito dos ensaios clínicos de Fase 3 realizados no país, informou a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que coordena os estudos no país.

O acréscimo de voluntários, além dos 5 mil já recrutados e que estão sendo vacinados, ajudará a fornecer resultados mais sólidos sobre a segurança e eficácia da vacina, afirmou a Unifesp em nota.

Segundo a universidade, voluntários maiores de 18 anos estão sendo procurados no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul.