Teste de vacina da AstraZeneca teria parado se voluntário que morreu fizesse parte do braço ativo, diz fonte

REUTERS/Dado Ruvic

FRANKFURT (Reuters) - O teste no Brasil da candidata a vacina contra Covid-19 da Universidade de Oxford e da AstraZeneca teria sido suspenso se o voluntário que morreu fizesse parte do braço ativo do ensaio clínico, disse uma fonte familiarizada com a situação nesta quarta-feira.

A afirmação sugere que o voluntário faz parte do grupo de controle comparativo, que recebe um placebo.

Os participantes do estudo e pesquisadores não sabem a que grupo pertencem.