Testes no Reino Unido com vacina da AstraZeneca para Covid-19 são retomados

Tubo de ensaio com o rótulo de vacina em frente a logo da AstraZeneca em foto de ilustração 09/09/2020 REUTERS/Dado Ruvic

LONDRES (Reuters) - Os ensaios clínicos no Reino Unido com a vacina experimental da AstraZeneca contra a Covid-19, uma das mais avançadas em desenvolvimento, foram retomados nesta segunda-feira, de acordo com a base de dados dos testes clínicos europeus EudraCT.

O status do teste foi alterado para “retomado” ante “suspenso temporariamente”, mostrou a base de dados.

A medida vem depois de a farmacêutica britânica anunciar no sábado que recebeu o aval de reguladores de segurança para reiniciar os testes.