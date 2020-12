Número de mortos por Covid-19 no Brasil atinge 344 no domingo

Enfermeira voluntária em testes da vacina da AstraZeneca REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 344 mortes decorrentes da Covid-19, enquanto o número de casos diários atingiu 18.479, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Na véspera, tinham sido apontados 17.246 novos casos e 307 mortes.

Com isso, o número de mortes devido ao coronavírus no país, desde o início da pandemia, subiu para 191.139, enquanto os casos confirmados da doença avançaram para 7,484 milhões.

Do total de mortes no país, o Estado de São Paulo lidera com 45,86 mil registros, seguido por Rio de Janeiro (24,9 mil) e Minas Gerais (11,6 mil).

O Brasil é o segundo país em número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

O ministério informou ainda neste domingo que o Brasil tem cerca de 6,5 milhões pacientes recuperados da doença e 777,8 mil casos em acompanhamento.