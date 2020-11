Brasil supera 6 milhões de casos de Covid-19, mortos são 168.613

Profissional de saúde trata paciente com Covid-19 em hospital em Porto Alegre 20/11/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil superou a marca de 6 milhões de casos confirmados de Covid-19 nesta sexta-feira, chegando a 6.020.164 diagnósticos confirmados da doença, ao mesmo tempo que o número de pessoas que morreram por causa do coronavírus no país chegou a 168.613, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Nesta sexta, o país registrou 38.397 novos casos de Covid-19 e mais 552 mortes provocadas pela doença, mostraram os dados divulgados pela pasta.