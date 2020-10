Butantan vai produzir 46 mi de doses da vacina da Sinovac apesar de declarações de Bolsonaro, diz Dimas Covas

Dimas Covas, em entrevista à Reuters 28/8/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quarta-feira que o órgão que comanda vai produzir as 46 milhões de doses da vacina da chinesa Sinovac contra Covid-19 para o Programa Nacional de Imunização, a despeito de o presidente Jair Bolsonaro ter vetado o acordo anunciado na véspera para que o instituto ligado ao governo de São Paulo forneça o imunizante ao Ministério da Saúde.

Covas reiterou que espera que seja mantido o acerto com o governo federal. Disse que, de toda forma, a vacina contra Covid-19 estará disponível, mas alertou que, no caso de não haver um acordo com o ministério, “o problema vai ser o financiamento” da operação.

Covas, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e outras autoridades participaram de uma reunião no início da tarde com diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em Brasília.