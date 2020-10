Cidade de São Paulo avança para fase verde do plano de reabertura da economia do Estado

Pessoas caminham em rua de comércio popular em São Paulo, em meio à pandemia de coronavírus 15/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A cidade de São Paulo, todas as demais da região metropolitana da capital paulista e outras cinco regiões paulistas avançaram para a fase verde do plano de reabertura da economia do Estado em meio à pandemia de Covid-19, o que permitirá que comércio, shoppings centers, bares, restaurantes e atividades de serviço operem com maior porcentual de ocupação.

Além da Grande São Paulo, as regiões de Campinas, Piracicaba, Baixada Santista, Sorocaba e Taubaté também avançam de fase, o que coloca 76% da população do Estado nesta fase do plano de reabertura.

Na nova fase, os estabelecimentos poderão funcionar com até 60% da capacidade e 12 horas de funcionamento.